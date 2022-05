இருளில் நீண்ட கைகள்! தலித் சிறுமியை சிதைத்து வீடியோ! பேஸ்புக்கில் பரப்பி ஆணவம்! உபியில் வெட்கக்கேடு

Lucknow

லக்னோ : உத்திரபிரதேச மாநிலம் ஜான்பூரில் மைனர் சிறுமியை நான்கு பேர் கொண்ட கும்பல் பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததோடு, அந்த கொடுமையான சம்பவத்தை வீடியோவாக பதிவு செய்து பேஸ்புக், வாட்ஸாப் போன்ற சமூக வலைதளங்களில் பரப்பிய நிலையில் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.

பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் பற்றிய தகவலை, தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகம், 'இந்தியாவில் குற்றம்' என்ற இதழில் வெளியிடுகிறது. அதில் உள்ள தகவல்களின்படி, நாடு முழுவதும் பெண்களுக்கு எதிராக கடந்த 2019ம் ஆண்டில் 4,05,326 குற்றங்களும், 2020ம் ஆண்டில், 3,71,503 குற்றங்களும் பதிவாகியுள்ளன.

நாட்டிலேயே பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களில் பாஜக ஆளும் உத்தரபிரதேசம்தான் முதலிடத்தில் உள்ளது.

கடந்த ஆண்டு பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் தொடர்பாக 31,000 புகார்கள் தேசிய மகளிர் ஆணையத்தால் பெறப்பட்டன.

உலகம் எத நோக்கி போகுதுனே தெரியலயே! 5 வயது சிறுமியை சிதைத்த 13 வயது சிறுவன்! அதென்ன டோலி இன்காபாக்ஸ்?

A minor girl was gang-raped by a gang of four in Jaunpur, Uttar Pradesh, and police are investigating a case after the incident was videotaped and spread on social networking sites like Facebook and WhatsApp.