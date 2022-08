என்னம்மா இப்படி பன்றீங்களே.. உ.பியில் ஆட்டோ டாப்பில் உட்கார்ந்து செல்லும் மாணவர்கள்.. பரவும் வீடியோ

Lucknow

oi-Mani Singh S

லக்னோ: உத்தர பிரதேச மாநிலம் பரேலி மாவட்டத்தில் ஆட்டோவின் டாப்பில் அமர வைத்து சிறார்களை அழைத்து செல்லும் வீடியோ ஒன்று தற்போது சமூக வலைத்தளத்தில் வேகமாக பரவி வருவதோடு, விமர்சனங்களையும் பெற்று வருகிறது.

கல்லூரி மாணவர்களும், பள்ளி செல்லும் மாணவர்களும் பல இடங்களில் பேருந்தின் படிக்கட்டுகளில் தொங்கியபடி செல்வதை நாட்டின் பல இடங்களில் காண முடிகிறது.

பல இடங்களிலும் இதற்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டாலும் இந்த ஆபத்தான பயணங்கள் முடிவுக்கு வந்தபாடில்லை என்றே சொல்லலாம்.

English summary

A video of minors being taken on the top of an auto in Bareilly district of Uttar Pradesh is currently going viral on social media and is receiving criticism.