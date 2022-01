பாஜகவுக்கான கதவுகளை மூடியாச்சு.. அந்த விஷயத்துல முதல் முதல்வர் யோகிதான்.. போட்டுத் தாக்கும் அகிலேஷ்

Lucknow

லக்னோ: உத்தரபிரதேச சட்டசபை தேர்தலில் விவசாயிகள் பாஜகவுக்கு கதவுகளை மூடி விட்டனர் எனவும், தன் மீதான வழக்குகளை திரும்பப் பெற்ற மாநிலத்தின் முதல் முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தான் என சமாஜ்வாதி கட்சி தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் அடுத்தடுத்து தாக்குதல்களை தொடுத்து வருகிறார்.

உத்தர பிரதேசம், பஞ்சாப், உத்தரகண்ட் ஆகிய வட மாநிலங்களில் அடுத்தடுத்து சட்டசபை தேர்தல்கள் நடைபெற உள்ளன. இவை தவிர மணிப்பூர், கோவா ஆகிய மாநிலங்களும் தேர்தல்களை எதிர்கொள்ளப் போகின்றன. உத்தரபிரதேச சட்டசபை மொத்தம் 403 தொகுதிகளை உள்ளடக்கியது. எனவே குறைந்தபட்ச பெரும்பான்மை பெறுவதற்கு 202 தொகுதிகளிலாவது வெற்றி பெற வேண்டியது அவசியம்.

பாஜக சதி.. டெல்லியில் என் ஹெலிகாப்டரை நிறுத்திட்டாங்க.. அகிலேஷ் யாதவ் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு

பாஜக, சமாஜ்வாதி, பகுஜன் சமாஜ், காங்கிரஸ் கட்சிகள் உத்திர பிரதேச தேர்தலில் தனித்தனியாக பலப் பரிட்சை நடத்துகின்றன. இந்தியாவின் மிகப்பெரிய மாநிலமான உத்திரபிரதேசத்தை யார் வெல்ல இருக்கிறார்கள் என பல தரப்பினரும் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருப்பதால் தேர்தல் களம் சூடு பிடிக்க தொடங்கி உள்ளது.

