என்னை பலாத்காரம் செய்தார்! கணவர் மீது புகார் அளித்த பெண்! பரபரத்த காவல்துறை! குட்டு வைத்த நீதிமன்றம்

லக்னோ: உத்திர பிரதேச மாநிலத்தில் தனது கணவர் தன்னை திருமணத்திற்கு முன்னர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக புகார் அளித்த பெண்ணுக்கு 10 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதித்த அலகாபாத் நீதிமன்றம், கணவர் மீதான வழக்கையும் ரத்து செய்துள்ளது.

இந்தியாவில் கடந்த சில நாட்களாக பெண்கள் மற்றும் சிறுமிகளுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் அரங்கேறி வருவது, அனைத்து தரப்பு மக்களையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது. குறிப்பாக உறவினர்களால் பெண்கள் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாவதாகவும் கூறப்படுகிறது.

குற்றம் சாட்டப்படும் குற்றவாளிகள் உடனடியாக நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டு சிறை தண்டனை மற்றும் அபராதம் விதிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் அலகாபாத் நீதிமன்றத்திற்கு விசாரணைக்கு வந்த ஒரு வழக்கு நீதிபதிகளையே கடும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

English summary

Allahabad court has quashed a case in which a woman was fined Rs 10,000 by a Uttar Pradesh woman for allegedly sexually abusing complaint against her husband before marriage.