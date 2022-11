பாபர் மசூதி இடிப்பு.. எல்கே அத்வானி உள்பட பாஜக தலைவர்களுக்கு எதிரான மேல்முறையீடு..நீதிமன்றம் அதிரடி

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: பாபர் மசூதி இடிப்பு வழக்கில் விடுதலை செய்யப்பட்ட எல்கே அத்வானி, உமாபாரதி, கல்யாண் சிங் உள்பட பாஜக தலைவர்களுக்கு எதிரான மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றம் அதிரடியான உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளது.

இந்தியாவில் ஆண்டுதோறும் டிசம்பர் 6 ஆம் தேதி பாபர் மசூதி இடிப்பு தினம் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது. 1992ம் ஆண்டு எழுந்த பிரச்சனையை தொடர்ந்து இந்த நாள் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது.

இந்தியாவில் மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக பாபர் மசூதி இடிப்பு விவகாரம் இருந்தது. பாஜக மூத்த தலைவர்கள் ஏராளமானவர்களின் மீது குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்தன.

English summary

The Allahabad High Court has issued a drastic order after hearing the appeal against BJP leaders including LK Advani, Uma Bharati, Kalyan Singh, who were acquitted in the Babri Masjid demolition case.