சாமியார் முதல் முதல்வர் வரை! யோகி ஆதித்யநாத்தின் வியக்க வைக்கும் வரலாறு!

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: உத்தர பிரதேச முதல்வராக 2வது முறையாக யோகி ஆதித்யநாத் பதவியேற்க உள்ளார். இவர் உத்தர பிரதேசத்தில் உள்ள மடத்தின் சீடராக இருந்து அரசியலில் நுழைந்து தற்போது பாஜகவில் முன்னணி தலைவர்களில் ஒருவராக மாறி வியக்க வைத்துள்ளார்.

உத்தர பிரதேசத்தில் உள்ள 403 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடந்தது. இதில் பாஜக 255 இடங்களில் வெற்றி பெற்றது. தனித்து ஆட்சியை பிடித்த நிலையில் 2வது முறையாக யோகி ஆதித்யநாத் இன்று முதல்வராக பொறுப்பு ஏற்க உள்ளார்.

இந்த பதவியேற்பு விழாவில பிரதமர் நரேந்திர மோடி, உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, பாஜக தேசிய தலைவர் ஜேபி நட்டா உள்பட பாஜக முன்னணி தலைவர்களும், பிற கூட்டணி கட்சி தலைவர்களும் பங்கேற்க உள்ளனர்.

English summary

In Uttar Pradesh, Yogi Adityanath will take oath as a CM Today, He has a amazing histroy behind this from Mutt head seer to CM.