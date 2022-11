பாக்கதான் பாட்டி.. ஆனா தொழில்ல கில்லாடி! ரூ.6 லட்சம் மதிப்பிலான நகையை ஸ்கெட் போட்டு தூக்கிய மூதாட்டி

Lucknow

oi-Halley Karthik

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேசத்தின் கோரக்பூர் பகுதியில் ரூ.6.73 லட்சம் மதிப்பிலான நகையை 60 வயது மதிக்கத்தக்க மூதாட்டி ஒருவர் திருடி சென்றுள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தற்போது இது தொடர்பான வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைத்தளங்களில் வேகமாக பரவி வரும் நிலையில் பாட்டியை காவல்துறையினர் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.

வேறெந்த கடைகளில் எல்லாம் இதுபோன்று திருட்டு சம்பவங்கள் நடைபெற்றிருக்கிறது என்பது குறித்தும் காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

English summary

A 60-year-old woman stole jewelery worth Rs 6.73 lakh in Gorakhpur area of ​​Uttar Pradesh. Currently, the police are actively searching for Patty as the related video footage is spreading rapidly on social media. The police are also investigating whether similar thefts have taken place in other shops.