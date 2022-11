ஞானவாபி மசூதி வழக்கில் கார்பன் டேட்டிங்.. அடம் பிடித்த இந்து அமைப்பினர்.. கை விரித்த தொல்லியல் துறை

Lucknow

லக்னோ: ஞானவாபி மசூதியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட பொருளின் வயதை 'கார்பன் டேட்டிங்' மூலம் கணிக்க முடியாது என்று இந்திய தொல்லியல் துறை தெரிவித்துள்ளது.

முன்னதாக இந்த பொருள் சிவலிங்கம் என்றும், எனவே இதன் உண்மையான வயது கார்பன் டேட்டிங் மூலம் கணிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் இந்து அமைப்பினர் நீதிமன்றத்தை அணுகியிருந்தனர்.

அதேபோல மசூதியில் இந்துக்கள் வழிபாடு செய்வதற்கும் அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரியிருந்தனர். இந்நிலையில் தொல்லியல் துறை தனது பதிலை தாக்கல் செய்திருக்கிறது.

English summary

Archeology Department of India has said that 'carbon dating' cannot predict the age of the material found in the Gnanawabi Masjid. Earlier, Hindu organizations had approached the court claiming that the object was a Shiva lingam and hence its actual age should be estimated through carbon dating. They also demanded that Hindus be allowed to worship in the mosque. In this case, the Department of Archeology has filed its response.