‛பம்பாய்’ பட பாணி.. புர்கா அணிந்து காதலியை பார்க்க போன காதலன்.. காத்திருந்த அதிர்ச்சி!

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: ‛பம்பாய்' பட பாணியில் உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் புர்கா அணிந்து ரகசியமாக காதலியை சந்தக்க சென்ற இளைஞருக்கு அதிர்ச்சி வைத்தியம் காத்திருந்தது.

திரைப்பட இயக்குனர் மணிரத்னம் இயக்கத்தில் நடிகர் அரவிந்த் சாமி, நடிகை மணிஷா கொய்ராலா நடிப்பில் பம்பாய் படம் வெளியானது. இந்த படத்தில் அரவிந்த் சாமி தனது காதலியான மணிஷா கொய்ராலாவை பார்க்க புர்கா அணிந்து செல்லும் காட்சி இடம்பெற்றிருக்கும்.

அந்த வகையில் உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் இளைஞர் ஒருவர் தனது தனது காதலியை பார்க்க முயன்று கிராம மக்களிடம் சிக்கி கொண்டு போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:

English summary

In the style of the film 'Bombay', the young man who secretly went to meet his girlfriend wearing a burqa in the state of Uttar Pradesh received shock treatment.