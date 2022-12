அவன்கிட்ட பேசாதேனு சொன்னா கேட்கமாட்டியா? காதலில் விழுந்த தங்கை! கழுத்தை நெரித்து கொன்ற சைக்கோ அண்ணன்

Lucknow

oi-Halley Karthik

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தின் லக்னோ நகரில் இளைஞர் ஒருவர் தனது சகோதரியை கொலை செய்த் சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தின் லக்னோ நகரில் இளைஞர் ஒருவர் தனது சகோதரியுடன் வசித்து வந்திருக்கிறார். இவர்களது பெற்றோர் சமீபத்தில் நடந்த விபத்தில் உயிரிழந்துவிட்டனர். இதனையடுத்து அண்ணனும், தங்கையும் அவர்களது சொந்த வீட்டில் வசித்து வந்திருக்கின்றனர். இந்நிலையில் இவர்களுக்குள் அடிக்கடி தகராறு ஏற்பட்டிருக்கிறது. தங்கை ஷிவானி வீட்டுக்கு தாமதமாக வருவதாக அண்ணன் ஹிமான்ஷு தொடர்ந்து கண்டித்து வந்திருக்கிறார்.

ஆனால் தன்னுடைய விஷயத்தில் தலையிட வேண்டாம் என்று ஷிவானி அண்ணனுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளார். இப்படி இருக்கையில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையன்று இந்த சண்டை பெரியதாக வெடித்துள்ளது. இதனையடுத்து ஷிவானி கோவித்துக்கொண்டு வீட்டிலிருந்து வெளியேறி இருக்கிறார். பின்னர் மாலை மீண்டும் வீடு திரும்பியுள்ளார். ஆனால் இன்றும் தாமதமாகதான் வீட்டிற்கு வந்ததாக ஷிவானியை அவளுடைய அண்ணன் ஹிமான்ஷு கேள்வியெழுப்பியுள்ளார்.

In Uttar Pradesh, the case of a brother killing his own younger sister in a love affair has caused great shock. The police have arrested the brother in this incident.