அம்மா என்றழைக்காத..5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தாயை சந்தித்த யோகி.. காலில் விழுந்து ஆசி பெற்று நெகிழ்ச்சி

Lucknow

oi-Rajkumar R

லக்னோ : உத்திர பிரதேச முதல்வராக 2வது முறையாக பதவியேற்றுள்ள பாஜகவை சேர்ந்த யோகி ஆதித்யநாத் பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு உத்தராகண்டில் உள்ள தனது தாயாரை சந்தித்து ஆசி பெற்றதாக புகைப்படத்தை பகிர்ந்துள்ளார்.

உத்தர பிரதேச சட்டமன்றத் தேர்தலில் பாஜக அமோக வெற்றி பெற்று ஆட்சியை தக்க வைத்துள்ள நிலையில் முதலமைச்சராக யோகி ஆதித்யநாத் கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்னர் பிரதமர் மோடி முன்னிலையில் பதவியேற்றுக் கொண்டார்.

இந்நிலையில் உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள உத்தரபிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத், செவ்வாய்கிழமை பவுரி மாவட்டத்தில் உள்ள தனது சொந்த கிராமமான பஞ்சூருக்குச் சென்று தனது தாயாரிடம் ஆசி பெற்றார்.

அதிகரித்த கலவரம்.. பல இடங்களில் மத மோதல்.. உ.பி போலீசாருக்கு விடுமுறை ரத்து.. யோகி ஆக்சன்!

English summary

Yogi Adityanath of the BJP, who has become the Chief Minister of Uttar Pradesh for the second time, shared a photo of himself meeting his mother in Uttarakhand many years later and receiving blessings.