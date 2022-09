கபடி வீராங்கனைகளுக்கு டாய்லட் அறையில் உணவு விநியோகம்.. உ.பியில் நடந்த கொடுமை.. பரவும் வீடியோ!

Lucknow

லக்னோ: உத்தர பிரதேசத்தில் கபடி வீராங்கனைகளுக்கு டாய்லட்டில் வைத்து உணவு விநியோகம் செய்கின்ற வீடியோ ஒன்று சமூக வலைத்தளத்தில் பரவி கடும் விமர்சனத்துக்குள்ளாகியுள்ளது. இப்படித்தான் வீரர்களுக்கு பாஜக மதிப்பு கொடுக்குமா? என தெலுங்கானா ராஷ்டிர சமிதி கட்சியும் விமர்சித்துள்ளது.

உத்தர பிரதேசத்தில் உள்ள ஷகரான்பூர் மாவட்டத்தில் 17-வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான மாநில அளவிலான கபடி போட்டித்தொடர் நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த போட்டித்தொடரில் பங்கேற்க மாநிலம் முழுவதிலும் இருந்து பல மாணவிகள் ஷகரான்பூர் வருகை தந்துள்ளனர்.

A video of Uttar Pradesh distributing food to kabaddi players in toilets has gone viral on social media and has come under heavy criticism.