அதிகரித்த கலவரம்.. பல இடங்களில் மத மோதல்.. உ.பி போலீசாருக்கு விடுமுறை ரத்து.. யோகி ஆக்சன்!

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: இந்தியாவில் சில இடங்களில் மத ரீதியான மோதல்கள் நடக்கும் நிலையிலும், பண்டிகைகளை கருத்தில் கொண்டும் உத்தர பிரதேசத்தில் உள்ள அனைத்து போலீசார், நிர்வாக அதிகாரிகளுக்கு மே 4ம் தேதி வரை விடுமுறை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் விடுப்பில் உள்ள அனைவரும் 24 மணி நேரத்தில் பணிக்கு திரும்ப வேண்டும் என உத்தர பிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் சில வாரங்களாக மத ரீதியிலான மோதல்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதை தடுக்க மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றன. சில இடங்களில் ஊரடங்கும் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் மத ரீதியிலான மோதல்கள் உத்தர பிரதேசத்தில் ஏற்படுவதை தடுக்க அம்மாநில பாஜக முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளார்.

“யோகி ஆதித்யநாத் எனும் நான்”.. முதல்வர் ஆனாலும் மடத்தின் அதிபதி.. கோரக்பூர் கோவிலில் பூசாரி.. !

English summary

Festival Season: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath cancelled the leaves of all police and administrative officials in the state till May 4 and asked all those on leave to report within 24 hours.