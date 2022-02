இலவச பஸ் பயணம், கேஸ், ஸ்கூட்டி.. தமிழக பாணியில்.. உத்தரப்பிரதேச பாஜக‌ கவர்ச்சிகர தேர்தல் அறிக்கை!

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேச சட்டசபைத் தேர்தலுக்கான தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கிறது பாஜக. இலவச சிலிண்டர், இலவச பேருந்து பயணம், இலவச டூ வீலர் என பல இலவசங்களை தேர்தல் அறிக்கையில் வாரி இறைத்திருக்கிறது பாஜக.

உத்தரப்பிரதேசம், பஞ்சாப், உத்தரகண்ட், மணிப்பூர், கோவா ஆகிய 5 மாநிலங்களுக்கான தேர்தல் தேதிகள் விரைவில் நடைபெறவுள்ளன. இதற்கான வேலைகளை அனைத்து மாநில கட்சிகளும் துரிதமாக செயல்படுத்தி வருகின்றன.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் 403 தொகுதிகளுக்குமான சட்டசபைத் தேர்தல் வரும் பிப்ரவரி 10-ஆம் தேதி முதல் மாா்ச் 7-ஆம் தேதி வரை 7 கட்டங்களாக நடைபெறவுள்ளது. மார்ச் 10ம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெறுகிறது.

The BJP has released its election manifesto for the Uttar Pradesh Assembly elections. The BJP has poured a lot of freebies like free cylinder, free bus travel, free two wheeler into the election manifesto