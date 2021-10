உ.பி: காங்கிரஸ் ஆட்சிக்கு வந்தால்.. அனைத்து நோய்க்கும் இலவச சிகிச்சை.. பிரியங்கா காந்தி உறுதி!

Lucknow

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேச சட்டசபைக்கு அடுத்த ஆண்டு தேர்தல் நடைபெறுகிறது. முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையிலான பா.ஜ.க அரசு ஆட்சியை தக்க வைக்க தீவிரம் காட்டி வருகிறது. அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட கருத்து கணிப்பிலும் பாஜக வெற்றி பெறும் என்று கூறுகிறது.

ஆனாலும் பா.ஜ.க.வுக்கு அதிருப்தி அலை வீசுவதால் இந்த முறையாவது பாஜகவிடம் இருந்து ஆட்சியை பறித்து விட வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் விரும்புகிறது.

Priyanka Gandhi has promised up to Rs.10 lakh free medical treatment to the people of the state if the Congress comes to power in UP