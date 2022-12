பெயரை மாற்றி காதல்.. "எல்லாம்" முடிஞ்சதும் டக்கென நழுவ பார்த்த "ரோமியோ".. தட்டி தூக்கிய போலீஸ்

Lucknow

oi-Halley Karthik

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேசத்தில் தன்னுடைய பெயரை மாற்றி இளம் பெண்ணை காதலித்து, பாலியல் பலாத்காரம் செய்த பின்னர் நழுவ முயன்ற இளைஞரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். இதில் இளைஞனின் குடும்பத்தினர் பெண்ணை மதமாற்றம் செய்ய முயன்றதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ள நிலையில் இளைஞனின் உறவினர்கள் இருவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

உத்தரப் பிரதேசத்தின் கவுதம் புத்தர் நகரை சேர்ந்தவர் இன்டேசர். 30 வயதான இந்த நபர் அவர் வசித்து வரும் பகுதியில் ஜிம் ஒன்றை நடத்தி வருகிறார். கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக ஜிம்மை நடத்தி வரும் நிலையில் சில நாட்களுக்கு முன்னதாக இளம் பெண் ஒருவர் ஜிம்மில் புதியதாக சேர்ந்திருக்கிறார். புதியதாக வருபவர்களுக்கு இன்டேசர்தான் ட்ரெயினிங் கொடுப்பார். அந்த வகையில் இந்த பெண்ணுக்கும் ட்ரெய்னிங் கொடுத்திருக்கிறார்.

அதன் பின்னர் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் நன்றாக பேசி பழகியுள்ளனர். பின்னர் அடிக்கடி வெளியில் சென்றிருக்கின்றனர். அப்போதுதான் இவர்களிடையில் காதல் மலர்ந்திருக்கிறது. இதனையடுத்து இன்டேசரின் பெற்றோரை பார்க்க வேண்டும் என்று இளம்பெண் நீண்ட நாட்களாக வலியுறுத்தி வந்துள்ளார். ஆனால் இன்டேசர் தனது பெற்றோரை அறிமுகப்படுத்தி வைக்கவில்லை மட்டுமல்லாது தனது உண்மையான பெயரை மறைத்து சோனு என்று தன்னை இளம்பெண்ணிடம் அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறார்.

English summary

Police have arrested a young man who changed his name, fell in love with a young woman and tried to escape after raping a young woman in Uttar Pradesh. The family of the young man has also been accused of trying to convert the girl, and both the relatives of the young man have been arrested.