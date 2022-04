சாலையில் நமாஸ் செய்த 150 பேர் மீது வழக்கு... உத்தர பிரதேசத்தில் பரபரப்பு... நடந்தது என்ன?

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: உத்தர பிரதேச மாநிலம் ஆக்ராவில் அனுமதியின்றி மசூதியின் முன்புள்ள ரோட்டில் நமாஸ் செய்ததாக 150 பேர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். பொது சொத்துகளுக்கு சேதம் விளைவித்தல் தடுப்பு சட்டம் மற்றும் இந்திய தண்டனை சட்டத்தின் பிரிவு 144யை மீறியதாகவும் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவின் தலைநகர் டெல்லி , மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தான் உள்பட சில இடங்களில் மதரீதியிலான மோதல்கள் நடந்தன. இதுபற்றி போலீசார் விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் தான் மே மாதம் 3 ம் தேதி ரம்ஜான் மற்றும் அக்‌ஷய திருதியை ஒரே நாளில் வர வாய்ப்புள்ளது. இதையொட்டி உத்தர பிரதேசத்தில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையை அம்மாநில பாஜக அரசு எடுத்துள்ளது.

40 நாளில் 90 பேர் மதமாற்றம்... உத்தர பிரதேசத்தில் 55 பேர் மீது வழக்கு... 26 பேர் கைது

