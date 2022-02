உ.பி 4ஆம் கட்ட வாக்குப்பதிவு நிறைவு..கடந்த தேர்தலில் 50 தொகுதிகளை அள்ளிய பாஜக..தற்போதைய நிலை என்ன?

Lucknow

oi-Rajkumar R

லக்னோ : உத்திரபிரதேச மாநிலத்தில் நான்காம் கட்ட வாக்குப்பதிவு மாலை 6 மணியுடன் நிறைவடைந்த நிலையில் மாலை 5 மணி நிலவரப்படி சுமார் 57 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளது.

நாட்டின் மிகப்பெரிய மாநிலமான உத்தரபிரதேச சட்டசபை மொத்தம் 403 தொகுதிகளை உள்ளடக்கியது. எனவே குறைந்தபட்ச பெரும்பான்மை பெறுவதற்கு 202 தொகுதிகளிலாவது வெற்றி பெற வேண்டியது அவசியம்.

ஏற்கனவே 3 கட்ட தேர்தல்கள் மாநிலத்தில் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் நான்கு கட்ட தேர்தல் அடுத்தடுத்து நடைபெறவுள்ளது. தேர்தலில் பாஜக, சமாஜ்வாதி, பகுஜன் சமாஜ், காங்கிரஸ் கட்சிகள் உத்திர பிரதேச தேர்தலில் தனித்தனியாக பலப் பரிட்சை நடத்துகின்றன.

English summary

In Uttar Pradesh he fourth phase of polling ended at 6 pm with about 57 per cent turnout as of 5 pm