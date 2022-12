"முனிராஜ்".. தமிழக போலீஸ் அதிகாரிக்கு யோகி கொடுத்த "மெகா டாஸ்க்".. யார் இந்த உ.பி. சிங்கம்?

Lucknow

oi-Shyamsundar I

லக்னோ: தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த முக்கியமான ஐபிஎஸ் அதிகாரி ஒருவருக்கு உத்தர பிரதேசத்தில் முக்கியமான பொறுப்பு ஒன்று வழங்கப்பட்டு உள்ளது.

உத்தர பிரதேச எல்லையில் டெல்லிக்கு அருகில் உள்ள காஜியாபாத். சட்ட ஒழுங்கு மோசமாக இருக்கும் உத்தர பிரதேச மாவட்டங்களில் இதுவும் ஒன்று.

அடிக்கடி இங்கு மத மோதல்கள், கொலைகள், வன்புணர்வு சம்பவங்கள் அதிகம் நடந்து வந்தன. இந்த மாவட்டத்தில் சட்ட ஒழுங்கை கட்டுப்படுத்த யோகி ஆதித்யநாத் அரசு கடுமையாக முயன்றும் நடவடிக்கை எதுவும் எடுக்க முடியவில்லை. அப்போது அங்கு எஸ்.எஸ்பியாக இருந்தவர் பவன் குமார். இவரும் தொடர்ந்து சொதப்பிக்கொண்டு இருந்தார். இவரின் செயலில் திருப்தி இல்லாத யோகி ஆதித்யநாத் அவரை பணியிடை நீக்கம் செய்து.. வெயிட்டிங் லிஸ்டில் இருக்க உத்தரவிட்டார்.

அப்போது காஜியாபாத் மாவட்டத்தின் புதிய எஸ்.எஸ்.பி நியமனத்திற்கான அறிவிப்பை ஆதித்யநாத் வெளியிட்டார். அந்த அறிவிப்பில் இருந்த பெயர் ஜி.முனிராஜ் ஐபிஎஸ்!

English summary

Muniraj IPS from Tamil Nadu appointed as the new SSP for the Ayodhya in Uttar Pradesh : Who is he?