உ.பி வயலில் கிடந்த "நிர்வாண" உடல்.. காலைக்கடன் கழிக்க சென்ற சிறுமிக்கு நேர்ந்த சோகம்.. கொடுமை

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் தொடர்ந்து பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் நேற்று மேலும் ஒரு குற்றச் சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

17 வயதுள்ள சிறுமியின் நிர்வாண உடல் வயல் வெளியில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. தனது மகள் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டுள்ளதாக இந்த சம்பவம் குறித்து சிறுமியின் பெற்றோர்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர்.

இது குறித்து காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளன. உத்தரப் பிரதேசம் இது போன்ற குற்றங்களில் நம்பர் 1 மாநிலமாக இருப்பதாகவும் விமர்சித்துள்ளனர்.

In the state of Uttar Pradesh where crimes against women continue to increase, another crime took place yesterday. A 17-year-old girl's naked body was found in a field. The girl's parents have alleged that their daughter was raped and murdered. Parties including Congress have strongly condemned this. They also alleged that Uttar Pradesh is the number 1 state in such crimes.