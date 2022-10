2024ம் ஆண்டுக்குள் அமெரிக்காவை விட சிறப்பான சாலை.. உ.பியே உருமாறும்.. அமைச்சர் கட்கரி வாக்குறுதி

Lucknow

oi-Halley Karthik

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் உள்ள சாலை வரும் 2024ம் ஆண்டிற்குள் அமெரிக்காவின் சாலைகளை விட சிறந்ததாக மாற்றியமைக்கப்படும் என்று மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தரப் பிரதேசத்திற்கு பல்வேறு நலத்திட்டங்களை அறிவித்த கட்கரி தற்போது இந்த அறிவிப்பையும் வெளியிட்டுள்ளார்.

கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்னர் பிரதமர் மோடி ரூ.15 ஆயிரம் கோடி செலவில் அமைக்கப்பட்ட நெடுஞ்சாலையை திறந்து வைத்தார். சில தினத்திற்கு முன் பெய்த மழை காரணமாக இந்த சாலை பலத்த சேதமடைந்தது. இவ்வாறு இருக்கையில் உத்தரப் பிரதேச சாலை குறித்த புதிய அறிவிப்பை நிதின் கட்கரி வெளியிட்டுள்ளார்.

English summary

Union Minister Nitin Gadkari has said that the road in the state of Uttar Pradesh will be better than the roads in the United States by 2024. Gadkari, who announced various welfare schemes for Uttar Pradesh, has now also released this announcement.