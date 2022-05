வெளியில் தொங்கிய உடல்.. பணியின் 2வது நாளிலேயே தூக்கில் "நர்ஸ்".. உத்தர பிரதேசத்தில் மர்ம சம்பவம்!

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: உத்தர பிரதேசம் மாநிலம் உன்னாவில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் வேலைக்கு சேர்ந்த 2வது நாளில் 18 வயது நிரம்பிய நர்ஸ் தூக்கில் பிணமாக தொங்கினார். அவர் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டு கொல்லப்பட்டுள்ளதாக குடும்பத்தினர் குற்றம்சாட்டிய நிலையில் மூவர் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிந்து மருத்துவமனைக்கு சீல் வைத்தனர்.

உத்தர பிரதேச மாநிலம் உன்னாவ் மாவட்டம் பங்கர்மாவு பகுதியில் புதிதாக ஏப்ரல் 25ல் மருத்துவமனை துவங்கப்பட்டது. புதிய மருத்துவமனை என்பதால் தற்போது தான் நோயாளிகள் வர துவங்கி உள்ளனர்.

இங்கு 18 வயது நிரம்பிய இளம்பெண் ஏப்ரல் 29ல் புதிதாக பணிக்கு சேர்ந்தார். இவர் மருத்துவமனை அருகே அறை எடுத்து தங்கி பணியை துவங்கினார்.

English summary

The body of a woman was found hanging from the wall of a private nursing home wall in Uttar Pradesh's Unnao on Saturday morning. The parents have alleged that the woman was raped and then murdered. Police have registered a case on their complaint and named three people as accused, including the administrator of the nursing home.