பயங்கரம்.. டெல்லியில் காணாமல் போன 3 வயது குழந்தை ..உ.பி.யில் தலை இல்லாத சடலமாக கண்டெடுப்பு.. நரபலி?

Lucknow

oi-Jackson Singh

லக்னோ: டெல்லியில் காணாமல் போன 3 வயது குழந்தை, உத்தரபிரதேசத்தில் தலை இல்லாத சடலமாக கண்டெடுக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சமீபகாலமாக வட மாநிலங்களில் நரபலி கொடுக்கும் கொடூரச் சடங்குகள் ஆங்காங்கே அரங்கேறி வரும் நிலையில், இந்தக் குழந்தையும் நரபலி கொடுக்கப்பட்டிருக்குமா என்ற ரீதியில் போலீஸார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

இந்த சம்பவத்தில் அந்தக் குழந்தையின் பக்கத்து வீட்டில் வசித்து வரும் 16 வயது சிறுவனை போலீஸார் கைது செய்துள்ளனர்.

English summary

3-year-old child, who went missing in Delhi, was found in Uttar Pradesh as a headless corpse. police are investigating whether this case related to human sacrifice.