வீட்டிற்கு வெளியே வர பயந்த பெண்கள், பாஜக ஆட்சியில் நாட்டிற்கு பெருமை சேர்க்கிறார்கள்: பிரதமர் பேச்சு

Lucknow

oi-Rajkumar R

லக்னோ: உத்திரபிரதேசத்தில் கடந்த காலங்களில் சூரியன் மறைந்த பிறகு வீட்டை விட்டு வெளியே வர பயந்த பெண்கள் , தற்போதைய பாஜக ஆட்சியில் நாட்டிற்கே பெருமை சேர்க்கிறார்கள் என மீரட்டில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் இந்த ஆண்டு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. தற்போது அங்கு யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையிலான அரசு பதவி ஏற்று ஆட்சி நிறைவடையும் தருவாயில் மக்கள் அரசுக்கு எதிரான மனநிலையில் இருப்பதாக பல்வேறு கருத்துக்கணிப்புகள் வெளியாகி வருகிறது. இந்த நிலையில் கடந்த சில நாட்களாகவே உத்திரப்பிரதேசத்தில் மோடி அதிக கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.

பாஜக போலவே காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் சட்டசபை தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் பிரச்சாரக் களத்தில் தீவிரம் காட்டி வருகின்றன. பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு சமமாக காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் ராகுல் காந்தி பிரியங்கா காந்தி ஆகியோரும் களத்தில் முன்னணியில் இருக்கின்றனர்.

English summary

In Uttar Pradesh, Prime Minister Narendra Modi said at an event in Meerut that women who were afraid to leave their homes after sunset in the past were adding pride to the country under the current BJP regime.