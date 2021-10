உ.பியில் போலீஸ் கஸ்டடி மரணம்.. பலியானவரின் குடும்பத்தை சந்திக்க சென்ற பிரியங்கா தடுத்து நிறுத்தம்!

Lucknow

oi-Shyamsundar I

லக்னோ: உத்தர பிரதேசத்தில் போலீஸ் கஸ்டடியில் பலியானவரின் குடும்பத்தை பார்க்க சென்ற காங்கிரஸ் உ.பி பொதுச்செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி போலீசாரால் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டார். இவர் தற்போது ஆக்ரா அருகே போலீஸ் காவலில் தடுத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளார்.

உத்தர பிரதேசத்தை சேர்ந்த அருண் வால்மிகி என்ற இளைஞர் அங்கு உள்ள ஜகதீஸ்புரா காவல்நிலையத்தில் இருந்து 25 லட்சம் ரூபாய் பணத்தை திருடியதாக நேற்று காலை புகார் வைக்கப்பட்டது. தூய்மை பணியாளரான இவர் கடந்த சனிக்கிழமை காவல் நிலையத்திற்கு சொந்தமான பாதுகாப்பு அறையை சுத்தம் செய்யும் போது அங்கு இருந்து பணத்தை திருடியதாக புகார் வைக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து நேற்று கைது செய்யப்பட்ட அருண் வால்மிகி இன்று அதிகாலை உடல்நிலை மோசமான காரணத்தால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.

Congress Priyanka Gandhi detained in UP again on her way to the home of UP man who Died in custody.