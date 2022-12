ராகுல் காந்தி ராமர்..அவரது பாதுகையை சுமக்கும் பரதர்கள் நாங்கள்.. சல்மான் குர்ஷித் அடடே பேச்சு

Lucknow

oi-Jackson Singh

லக்னோ: "ராகுல் காந்தி கடவுள் ராமரை போன்றவர்.. அவரது பாதுகையை சுமந்து செல்லும் பரதர்கள் நாங்கள்" என்று காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சல்மான் குர்ஷித் பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. சல்மான் குர்ஷித்தின் இந்த பேச்சுக்கு பாஜக மற்றும் சில இந்துத்துவா அமைப்புகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன.

அயோத்தியில் ராமர் கோயில் எழுப்புவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் ஒரு கட்சியின் தலைவரை அதே ராமருடன் ஒப்பிடுவது இந்து மதத்தை அவமதிக்கும் செயல் என பாஜகவினர் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

மேலும், வேறு மதங்களின் கடவுள்களுடன் ராகுல் காந்தியை ஒப்பிட்டு காங்கிரஸாருக்கு தைரியம் இருக்கிறதா? என்றும் காங்கிரஸார் கேள்வியெழுப்பினர்.

English summary

Senior Congress leader Salman Khurshid said that Rahul Gandhi is like Lord Ram. we are the Bharat who carry his shoes. His speech created controversy.