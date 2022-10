ஹெல்ப் பண்ணுங்க.. லிஃப்ட் கேட்ட பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கொடூரம்! காருக்குள் மிருகமான ஓட்டுனர்! ஷாக் உ.பி!

Lucknow

oi-Rajkumar R

லக்னோ : பாஜக ஆளும் உத்திர பிரதேச மாநிலத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு குறித்து சொல்லி தெரிய வேண்டியது இல்லை. அந்த வகையில் தற்போது நள்ளிரவில் இளம் பெண்ணுக்கு நேர்ந்த கொடூர சம்பவம் ஒன்றுதான் பெரும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

இந்தியாவில் நாளுக்கு நாள் பெண்கள் மீதான பாலியல் குற்றங்கள் அதிகரித்து வருவது மக்களை அதிர்ச்சியடைய வைத்துள்ளது. குறிப்பாக வடமாநிலங்களில் ஒரு மணி நேரத்துக்கு 4 பெண்கள் பாலியல் பலாத்காரத்திற்கு ஆளாகின்றனர் என கூறப்படுகிறது.

இந்தியாவைப் பொருத்தவரை உத்தர பிரதேசம், ராஜஸ்தான், பீகார், டெல்லி, தெலுங்கானா உள்ளிட்ட மாநிலங்களை பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரித்து வருகிறது. பாஜக ஆளும் உத்திர பிரதேசத்தில் நிலைமை இன்னும் மோசம்.

English summary

Law and order in the BJP-ruled state of Uttar Pradesh is needless to say. In that way, the horrible incident that happened to a young woman in the middle of the night has caused great shock.