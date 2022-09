'அரசாங்கத்த விட கட்சியே நமக்கு பெரியது'.. உத்தர பிரதேச பாஜக தலைவர் பேச்சால் வெடித்த சர்ச்சை!

Lucknow

oi-Mani Singh S

லக்னோ: அரசாங்கத்த விட கட்சியே நமக்கு பெரியது என்றும் முதலில் தோல்வி அடைந்த இடங்களில் வெற்றி பெற போராட வேண்டும் என்றும் உத்தர பிரதேச மாநில பாஜக தலைவர் பூபேந்திர சிங் சவுத்ரி கூறியுள்ளது விவாதப்பொருளாக மாறியுள்ளது.

நாட்டிலேயே மிகப்பெரிய மாநிலமான உத்தர பிரதேசத்தில் பாஜக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. முதல்வராக யோகி ஆதித்யநாத் உள்ளார்.

உத்தர பிரதேச பாஜகவின் புதிய தலைவராக கடந்த மாதம் 25 ஆம் தேதி பூபேந்திர சிங் சவுத்ரி அறிவிக்கப்பட்டர்.

English summary

Uttar Pradesh BJP President Bhupendra Singh Chaudhary said that the party is bigger than the government for us and we should fight to win in the areas where we lost first.