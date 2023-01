இதெல்லாம் புத்தாண்டே கிடையாது.. குடித்துவிட்டு ஆட்டம் போட்டால்.. சாபம் விடும் சாத்வி பிரக்யா தாகூர்

Lucknow

oi-Mani Singh S

லக்னோ: ஆங்கில புத்தாண்டு மேற்கத்திய கலாசாரம் என்றும் டிசம்பர் 31 இரவு முழுவதும் குடித்துக்கொண்டு ஆட்டம் போட்டுவிட்டு மறுநாள் தாமதமாக பிற்பகலில் எழக்கூடியவர்கள் .. பிரகாசமான விடியலை பார்க்க மாட்டார்கள் என்று பாஜக எம்.பி சாத்வி பிரக்யா தாகூர் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

ஆங்கிலப்புத்தாண்டு நமது கலசாரத்திற்கு எதிரானது. மேற்கத்திய கலாசாரங்களை கொண்ட ஆங்கில புத்தாண்டை கொண்டாடக் கூடாது என்று இந்துத்வா அமைப்புகளும் சில வலதுசாரி அமைப்புகளும் கூறி வருகின்றன.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆங்கிலப்புத்தாண்டுக்கு முன்பாக இதுபோன்ற பேச்சுக்கள் எழுவது வாடிக்கையான ஒன்றாகவே உள்ளது.

English summary

BJP MP Sadhvi Pragya Tagore has severely criticized that English New Year is a western culture and those who can drink and play all night on December 31 and get up late the next day will not see the bright dawn.