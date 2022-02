'வீட்டுக்கு ஓருவருக்கு அரசு வேலை..' - உபி பிரசாரத்தில் வாக்குறுதியை அள்ளி வீசிய யோகி ஆதித்யநாத்!

Lucknow

oi-Logi

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தால், வீட்டுக்கு ஒருவருக்கு அரசு வேலை தரப்படும் என யோகி ஆதித்யநாத் தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள 403 தொகுதிகளுக்கும் 7 கட்டங்களாகத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. இதில் ஏற்கெனவே நான்கு கட்ட தேர்தல் முடிந்தநிலையில்,நேற்று ஐந்தாவது கட்ட தேர்தல் நடந்தது.

இன்னும் இரண்டு கட்ட தேர்தல் நடைபெறவுள்ள நிலையில், உத்தரபிரதேச முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் மாநிலம் முழுவதும் தீவிர பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

English summary

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath on Sunday said that the Bharatiya Janata Party in the state is planning to provide government jobs, employment or self-employment opportunities to at least one person of every family in the next five years.