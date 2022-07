ப்பா.. ஒரே ஆட்டோவில் 27 பேர்.. இந்த வீடியோவைப் பார்க்கும்போது நமக்கே மூச்சு முட்டுதே!

Lucknow

oi-Jaya Chitra

லக்னோ: உத்தரப்பிரதேசத்தில் சாலையில் சென்று கொண்டிருந்த ஆட்டோவைத் தடுத்து நிறுத்தி, அதில் இருந்து 27 பயணிகளை போலீசார் கீழே இறக்கும் வீடியோ ஆச்சர்யத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஒரே ஆட்டோவில் 27 பேர்.. இந்த வீடியோவைப் பார்க்கும்போது நமக்கே மூச்சு முட்டுதே!

தனுஷின் யாரடி நீ மோகினி படத்தில் ஒரே காரில் ஒரு குடும்பமே நெருக்கி அமர்ந்து, கடைக்கு செல்லும் காட்சிகள் சிரிப்பை வரவழைக்கும். நிஜத்திலும் இதுபோல், காசை மிச்சப்படுத்துவதற்காக ஒருவர் மடியில் ஒருவர் என இடித்துக் கொண்டு ஒரே ஆட்டோவில் நான்கைந்து பேர் போவதைப் பார்த்திருக்கலாம். சமயங்களில் நீங்களே அனுபவப்பூர்வமாகக்கூட உணர்ந்திருக்கலாம்.

ஆனால், ஒரே ஆட்டோவில் ஒன்றல்ல.. இரண்டல்ல.. மொத்தமாக 27 பேர் அமர்ந்து பயணம் செய்துள்ளனர் என்றால்.. கேட்கும்போதே மயக்கம் வருகிறதல்லவா!

English summary

Police in UP were blown away by what unfolded (read: unloaded) before them when they stopped a rickshaw to find not five, not ten, but 27 passengers riding one auto.