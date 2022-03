உள்துறை எனக்கு, ஊரக வளர்ச்சிதுறை உங்களுக்கு..யோகி அமைச்சரவைக்கு இலாகா ஒதுக்கீடு.. யாருக்கு எந்த துறை?

Lucknow

லக்னோ : உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் யோகி ஆதித்யநாத் தலைமையில் பாஜக இரண்டாவது முறையாக ஆட்சி அமைத்துள்ள நிலையில் உள்துறையை முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் தக்கவைத்துக் கொண்ட நிலையில் துணை முதல்வர் கே.பி.மவுரியாவுக்கு ஊரக வளர்ச்சி துறை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

உத்தர பிரதேச சட்டமன்றத் தேர்தலில் பாஜக அமோக வெற்றி பெற்று ஆட்சியை தக்க வைத்துள்ள நிலையில் முதலமைச்சராக யோகி ஆதித்யநாத் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் பிரதமர் மோடி முன்னிலையில் பதவியேற்றுக் கொண்டார்.

அவருடன் துணை முதல்வர்களாக துணை முதல்வர் கேசவ் பிரசாத் மவுரியா, பிரஜேஷ் பதக் ஆகியோரும் அமைச்சர்களும் அன்றே பதவியேற்றுக் கொண்டனர். ஆனால் அப்போது துறைகள் ஒதுக்கப்படவில்லை.

English summary

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has retained the interior ministry while the BJP-led Yogi Adityanath-led government is in power for the second time, with Deputy Chief Minister KP Maurya allotted the Rural Development portfolio.