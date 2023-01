‛செக்ஸ்’ பாலினத்தை மாற்றிய இளம்பெண்.. டிமிக்கி கொடுத்த தோழி.. காதலனுடன் எஸ்கேப்..கண்ணை மறைத்த காதல்

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: உத்தர பிரதேசத்தில் தோழிக்காக பாலின அறுவை சிகிச்சை செய்து ஆணாக அரசு பெண் ஊழியர் மாறினார். இதையடுத்து இருவரும் ஒன்றாக இணைந்து வாழ்ந்து வந்த நிலையில் அவரது தோழி இன்னொரு நபருடன் காதலில் விழுந்து அவரை திருமணம் செய்து கொள்ள எஸ்கேப்பான சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

உத்தரபிரதேச மாநிலம் ஜான்சியை சேர்ந்தவர் சோனல். இவர் தனது பெற்றோருடன் வசித்து வந்தார். இவரது வீட்டில் உள்ள மேல்தளங்களை வாடகைக்கு விட முடிவு செய்தனர்.

அதன்படி சோனல் வீட்டின் மேல்மாடி பிஜி(Paying Guest) ஆக மாற்றம் செய்யப்பட்டது. இங்கு சனா என்பவர் கடந்த 2016ல் வாடகைக்கு வந்து தங்கினார். இவர் அரசு ஊழியராக பிஜியில் தங்கி பணியாற்றி வந்தார்.

English summary

In Uttar Pradesh, a female government employee underwent gender surgery for her friend and became a man. After that, while the two were living together, his friend fell in love with another person and escaped to marry him.