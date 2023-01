காதலனை கரம் பிடிக்க மாஸ்டர்பிளான்.. கணவனை கொன்று புதைத்து.. மேலே செப்டிக் டேங்க் கட்டிய மனைவி! பகீர்

Lucknow

oi-Halley Karthik

லக்னோ: உத்தரப் பிரதேசத்தில் தனது காதலனை கரம்பிடிக்க தனது கணவரை கொலை செய்து அவரது உடலை புதைத்து அதன் மேல் செப்டிக் டேங்க் கட்டிய இளம்பெண் அவரது காதலனுடன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தின் காசியாபாத் நகரை சேர்ந்தவர் சதீஷ். இவருக்கும் நீது எனும் பெண்ணுக்கும் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் திருமணம் நடைபெற்றிருக்கிறது. ஆனால் நீது குடும்ப வாழ்க்கையில் உற்சாகமாக இல்லையென்று சொல்லப்படுகிறது. சதீஷ்க்கும் நீதுவுக்கும் இடையில் அடிக்கடி சண்டடை சர்ச்சரவுக்கள் எழுந்திருக்கின்றன. இதனால் நீது அடிக்கடி அவரது அம்மா வீட்டிற்கு சென்று வந்திருக்கிறார்.

இந்நிலையில்தான் சதீஷின் நண்பர் ஹர்பால் நீதுவுக்கு அறிமுகமாகியுள்ளார். நீதுவை பார்ப்பதற்காக அடிக்கடி சதீஷின் வீட்டு இவர் வந்து சென்றிருக்கிறார். இவர்கள் அடிக்கடி போனில் பேசிக்கொண்டிருந்த நிலையில் நட்பு காதலாக மாறியுள்ளது. ஆனால் இது சதீஷிக்கு தெரியவில்லை. சதீஷ் இல்லாத நேரத்தில் இவர்கள் இருவரும் அடிக்கடி ஒருவரையொருவர் தனிமையில் சந்தித்துக்கொண்டிருக்கின்றனர்.

கணவன் இறந்த இடத்தில் புல் கூட முளைக்கல..நந்தினிக்கு பூத்த காதல்! பீர் பாட்டிலால் 3 வயது பிஞ்சு கொலை?

English summary

A young woman who killed her husband, buried his body and built a septic tank over it to get hold of her boyfriend in Uttar Pradesh has been arrested along with her boyfriend.