காதலி மட்டுமில்லை.. அவர் மகளும் வேணுமாம்.. சபல ஆசாமிக்கு கிடைத்த குலைநடுங்க வைக்கும் "தண்டனை"

Lucknow

oi-Nantha Kumar R

லக்னோ: உத்தர பிரதேசத்தில் மகளை பாலியல் பலாத்காரம் செய்ய முயன்ற லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப் காதலனின் மர்ம உறுப்பை பெண் ஒருவர் வெட்டிய அதிர்ச்சி சம்பவம் நடந்துள்ளது.

உத்தர பிரதேச மாநிலம் லக்கீம்பூர்கேரியில் உள்ள மாகிவாகாஞ்ச் பகுதியை சேர்ந்தவர் 32 வயது இளைஞர். இவருக்கும் 36 வயது பெண்ணுக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டது.

அதாவது 36 வயது நிரம்பிய பெண் கருத்து வேறுபாடு காரணமாக தனது கணவரை பிரிந்து 14 வயது மகளுடன் வசித்து வரும் நிலையில் இளைஞர் அவருடன் பழகினார். இந்த பழக்கம் நாளடைவில் இருவருக்கும் நெருக்கமான உறவாக மாறியது.

