'அம்மா’ உணவகத்தில் ஆம்லெட்டா? வடை, ரசம், மோருடன் தடபுடல் விருந்து! மதுரையில் கிளம்பிய பகீர் புகார்!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை: மதுரை மாநகராட்சி பகுதியில் செயல்பட்டு வரும் அம்மா உணவகம் ஒன்றில் திமுக பிரமுகர் ஒருவர் அத்துமீறி நுழைந்து அதனை தனது கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்துள்ளதாகவும் அரசு விதிமுறைகளை மீறி ஆம்லெட், பூரி, வடை உள்ளிட்டவை விற்பனை செய்யப்படுவதாகவும் பரபரப்பு புகார் கிளம்பியுள்ளது.

அம்மா’ உணவகத்தில் ஆம்லெட்டா? வடை, ரசம், மோருடன் தடபுடல் விருந்து! - வீடியோ

கூலித் தொழிலாளிகள் ஏழை எளிய மக்கள் குறைந்த விலையில் பசியாறும் வகையில் கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு அப்போது தமிழக முதலமைச்சராக இருந்த ஜெயலலிதா, அம்மா உணவகம் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார். இந்தத் திட்டம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது.

இதையடுத்து மாநகராட்சி பகுதிகளிலும், அடுத்த கட்டமாக நகராட்சி என தமிழகம் முழுவதும் விரிவுபடுத்தப்பட்டது. அம்மா உணவகங்களில் ஒரு இட்லி ஒரு ரூபாய்க்கும் ., சாம்பார் சாதம் 5 ரூபாய்க்கும் , சப்பாத்தி, பொங்கல், கலவை சாதம் உள்ளிட்டவை மிக குறைந்த விலையில் வழங்கப்பட்டதால் லட்சக்கணக்கான பொதுமக்கள் உணவருந்தினர்.

