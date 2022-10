இடஒதுக்கீடு சீட் 2169.. ஆனால் நிரப்பப்பட்டது வெறும் 6! மான்சுக் மாண்டவியாவுக்கு சு.வெங்கடேசன் கடிதம்

Madurai

oi-Halley Karthik

மதுரை: மருத்துவப் படிப்பில் ஓபிசி பிரிவினருக்கான 27% இடஒதுக்கீடு இந்த ஆண்டே செல்லும் என கடந்த ஆண்டு உச்சநீதிமன்றம் அறிவித்த நிலையில், நடப்பாண்டில் வெறும் 6 ஓபிசி பிரிவு மாணவர்களுக்கு மட்டுமே இடம் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று சிபிஎம் எம்பி சு.வெங்கடேசன் விமர்சித்துள்ளார்.

இதன் மூலம் இடஒதுக்கீடு கோட்பாடு அப்பட்டமாக மீறப்பட்டுள்ளதாகவும், OBC , SC , ST அனுமதி குறித்த முழு விவரங்களை வெளியிட வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியாவுக்கு அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தை டிவிட்டரில் பகிர்ந்துள்ளார்.

இலவச பயணம்..அமைச்சர் சொன்ன வார்த்தை..முதல்வர் ரியாக்சன்..உடனே திருத்திய சபாநாயகர் அப்பாவு

English summary

CPM MP Su. Venkatesan has criticized that only 6 OBC category students have been allotted seats this year. By this, the principle of reservation has been blatantly violated and he insisted that the full details of OBC, SC, ST admission should be published. In this regard, he shared his letter to Union Health Minister Mansukh Mandaviya on Twitter.