ஓபிஎஸ்ஸுக்கு வீடியோவில் கண்டனம் தெரிவித்த பெண் நிர்வாகி.. அதிமுகவில் ஷாக்.. என்ன நடந்தது?

Madurai

oi-Vignesh Selvaraj

மதுரை : எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆதரவாளரான தனக்கு, ஓபிஎஸ் அணியில் பதவி வழங்கியிருப்பதற்கு, மதுரை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அதிமுக பெண் நிர்வாகி தமிழ்ச்செல்வி ராமசாமி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இரு தரப்பும், மாற்றி மாற்றி எதிரணியின் ஆதரவாளர்களை தங்கள் பக்கம் இழுத்து, பதவி கொடுத்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பினர், ஈபிஎஸ் ஆதரவாளர்களை பதவிகளில் நியமனம் செய்வதாக ஆங்காங்கே புகார்கள் எழுந்து வருகின்றன.

அந்தவகையில், மதுரை மாவட்டம் செல்லம்பட்டி ஒன்றியத்தைச் சேர்ந்த பெண் நிர்வாகிக்கு, ஓபிஎஸ் தரப்பு புதிதாக பதவி கொடுத்துள்ளதால் அவர் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளார்.

English summary

AIADMK woman executive Tamilselvi Ramasamy from Madurai district has condemned O Panneerselvam. She is a supporter of Edappadi Palaniswami, but she has been given a post in OPS team.