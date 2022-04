தமிழகத்தில் ராமராஜ்ஜியம்.. திமுக - காங்கிரஸ்தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம்.. சொல்கிறார் செல்லூர் ராஜு.!

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : எம்ஜிஆர் ஜெயலலிதா வழியில் அதிமுக ராமராஜ்ஜியத்தை கொடுக்கும் எனவும், பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வுக்கு காரணம் மத்தியில் முன்னதாக ஆட்சியில் இருந்த காங்கிரஸ் - திமுக கூட்டணி தான் காரணம் என முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ கூறியுள்ளார்.

மதுரை கோரிப்பாளையம் பகுதில் உள்ள அதிமுக கட்சி அலுவலகத்தில் நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது.

அப்போது , வரும் 5ம் தேதி அதிமுக சார்பில் சொத்து வரி உயர்வுக்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தவிருப்பது குறித்து அதிமுக மூத்த நிர்வாகியும் முன்னாள் அமைச்சருமான செல்லூர் ராஜூ செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.

அண்ணன் செல்லூர் ராஜூ சொல்றதை எல்லாம் கேட்டோமா சிரித்தோமானு இருக்கணும்! நோ சீரியஸ்! துரை வைகோ கிண்டல்

English summary

Former minister Sellur Raju has said that the AIADMK will give Rama rajyam in the way of MGR - Jayalalithaa and that the reason for the increase in petrol and diesel prices is due to the previous ruling Congress-DMK alliance.