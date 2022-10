"பிஞ்சு நெஞ்சில் நஞ்சை விதைக்கும் சைன் ஆஃப் காட் குறும்படம்" தடை விதிக்க ஆர்பி உதயகுமார் கோரிக்கை!

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: கேரளா வழக்கறிஞரால் வெளியிடப்பட்டுள்ள சைன் ஆஃப் காட் குறும்படத்தை தடை செய்ய தமிழக - கேரள முதலமைச்சர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில் "கேரளாவை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் ரசூல் ஜோய் வெளியிட்ட சைன் ஆஃப் காட் என்ற அபத்தமான குறும்படம், இரு மாநில உறவுகளுக்கும் அச்சுறுத்தல் ஏற்படும் வகையில் உள்ளது.

முல்லை பெரியாறு குறித்து கற்பனைக் கலந்த முழுமையாக வதந்தியை பரப்பும் குறும்படமாக உள்ளது. குறிப்பாக குளோபல் டிசாஸ்டர், சேவ் கேரளா என்று வலைதளங்களில் கருத்துக்கள் பதிவு செய்யப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Former AIADMK Minister RB Udayakumar has urged that the Chief Ministers of Tamil Nadu and Kerala should take action to ban the Sign of God short film released by the Kerala lawyer.