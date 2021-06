மதுரையில் இடி மின்னலுடன் கொட்டித்தீர்த்த கனமழை...பல மணி நேரம் மின்சாரம் துண்டிப்பு

Madurai

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: பகல் நேரங்களில் வெயில் சுட்டெரித்தாலும் இரவு நேரத்தில் இடியும் மின்னலுமாய் சூறைக்காற்றுடன் பெய்த பலத்த மழையால் மதுரை மாவட்டத்தில் பல ஊர்களில் மின்கம்பங்கள் முறிந்து விழுந்தன. மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டதால் இரவு முழுவதும் கிராம மக்கள் இருளில் சிக்கித்தவித்தனர். சாய்ந்த மின்கம்பங்களை சரி செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதால் 15 மணிநேரத்திற்கும் மேலாக மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

அக்னி நட்சத்திர காலம் முடிந்த பின்னரும் பல மாவட்டங்களில் அனல் காற்று வீசி வருகிறது. வெப்பச்சலனத்தினால் மழை பெய்யும் என்று வானிலை மையம் அறிவித்தது.

English summary

Several towns in Madurai district were lashed by thunder and lightning. Electricity has been cut off for 15 hours in the vicinity of T.Kallupatti.