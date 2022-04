காரணமே வேற.. ஆசை யாரை விட்டது.. இளைஞருக்கு 2வதாக சிக்கிய பெண்.. அதுக்காக இப்படியா?.. பரபர மதுரை

Madurai

மதுரை: 2வது கல்யாணம் செய்து கொள்ள ஆசைப்பட்ட கணவன் செய்த காரியத்தால், முதல் மனைவி அதிர்ந்து போனார்.. கடைசியில் போலீசில் புகார் தரும் அளவுக்கு சென்றுவிட்டது.

மதுரை மாவட்டம் அலங்காநல்லூர் அருகே உள்ள அழகாபுரி பகுதியை சேர்ந்தவர் மோனிஷா.. 23 வயதாகிறது.. இவரது கணவர் பெயர் பாலகிருஷ்ணன்.. 30 வயதாகிறது..

சிவகங்கை மாவட்டம் கண்டாங்கிபட்டி பகுதியை சேர்ந்தவர் பாலகிருஷ்ணன். இவர்களுக்கு கல்யாணமாகி 3 வருடமாகிறது..

