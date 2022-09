மாணவர்களின் முகத்தில் மகிழ்ச்சியை பார்த்தபோது ”மனம் நிறைந்தது”.. முதல்வர் ஸ்டாலின் நெகிழ்ச்சி!

Madurai

மதுரை: காலை சிற்றுண்டி சாப்பிட்ட மாணவர்களின் முகத்தில் மகிழ்ச்சியை பார்த்தபோது மனம் நிறைந்ததாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் நெகிழ்ச்சி தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரையில் உள்ள ஆதிமூலம் மாநகராட்சி பள்ளியில் 1 முதல் 5ம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவர்களுக்கான காலை சிற்றுண்டி திட்டத்தை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தொடங்கி வைத்தார். இதனைத்தொடர்ந்து மாணவர்களுக்கு உணவை பரிமாறிய மு.க.ஸ்டாலின், பின்னர் அவர்களுக்கு ஊட்டிவிட்டு அவர்களோடு அமர்ந்து உணவு சாப்பிட்டார்.

இதனைத்தொடர்ந்து காலை சிற்றுண்டி தொடக்க நிகழ்ச்சியில் சத்துணவு திட்டத்தில் புரட்சி தொடர்பான நூலை முதல்வர் ஸ்டாலின், இட்லி பாட்டி கமலாத்தாளிடம் வழங்கினார். இதனைத்தொடர்ந்து அவர் பேசுகையில், வாழ்விலே பொன்னாள் என்று சொல்லத்தக்க வகையில் இன்று அமைந்துள்ளது. பள்ளிக்கு பசியோடு படிக்க வரக் கூடிய பிள்ளைகளுக்கு, முதலில் உணவு வழங்கிய பின், வகுப்பறைக்கு செல்லக் கூடிய வசதியை ஏற்படுத்தி உள்ளோம்.

சமூகத்தில் ஒடுக்கப்பட்டோர் எதிர்கொள்ளக்கூடிய சிக்கல்களின் ஆதிமூலத்தை அறிந்து தீர்வு காண வேண்டும். அந்த முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக தான், காலை உணவு திட்டத்தை ஆதிமூலம் பள்ளியில் தொடங்கியுள்ளோம். அண்ணாவின் பிறந்தநாளில், இந்த மகத்தான திட்டத்தை தொடங்கி வைத்துள்ளோம்.

காலை சிற்றுண்டி திட்டம்.. மாணவர்களோடு மாணவராக.. ஊட்டிவிட்டு அன்பை பரிமாறிய முதல்வர்!

102 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால், நீதிக்கட்சித் தலைவர்களில் ஒருவராக இருந்த தியாகராயர், சென்னை மாநகராட்சியில் குழந்தைகளுக்கு மதிய உணவு திட்டம் அறிமுகப்படுத்தக் கூடிய தீர்மானத்தை நிறைவேற்றினார். அன்று ஆயிரம் விளக்கில் தொடங்கிய திட்டம், இன்று மதுரையில் அடுத்த பரிமாணத்தை எட்டியுள்ளது.

அமெரிக்காவில் காலை உணவு திட்டம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அதேபோல் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன் பிரான்ஸ் நாட்டின் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. காலை உணவு திட்டத்தால் மாணவர்களின் கற்றல் திறனும், பள்ளிகளுக்கு வரும் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கையும் அதிகரிப்பதாக ஆய்வு முடிவுகள் தெரிய வந்துள்ளன.

கொரோனா பரவலுக்கு பின் காலை உணவு திட்டத்தின் தேவை அதிகரித்துள்ளதாக ஆய்வாளர்கள் கூறுகிறார்கள். காலை சிற்றுண்டி சாப்பிட்ட மாணவர்களின் முகத்தில் மகிழ்ச்சியை பார்த்தபோது மனம் நிறைந்தது. அந்த மகிழ்ச்சியை சொற்களால் சொல்ல முடியாது. எத்தகைய நிதிச்சுமை இருந்தாலும் பசி சுமையை போக்குவதே முதல் இலக்கு என்று தெரிவித்தார்.

English summary

Chief Minister M. K. Stalin said that he was filled with joy when he saw the happiness on the faces of the students who had breakfast.