"ஊழலின் தலைவர்.." அண்ணாமலை பகீர் குற்றச்சாட்டு.. செந்தில் பாலாஜியுடன் முற்றும் மோதல்

Madurai

oi-Nantha Kumar R

மதுரை: பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை, திமுகவின் மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி இடையே மோதல் முற்றி வருகிறது. இந்நிலையில் தான், ‛ எனக்கு கெடு விதிக்க அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி என்ன பிரம்மாவா.என்னை தாராளமாக கைது செய்யலாம். சிறையில் இருந்து வந்தாலும் செந்தில்பாலாஜியின் ஊழலை நிரூபிப்பேன் ' என பாஜகவின் அண்ணாமலை ஆக்ரோஷமாக கூறினார்.

தமிழக மின்வாரியத்தின் ரூ.4,442 கோடி மதிப்பிலான மின் திட்ட ஒப்பந்தம் விதிகளை மீறி பிஜிஆர் நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது என பாஜகவின் அண்ணாமலை குற்றம்சாட்டி வருகிறார்.

இதற்கு செந்தில்பாலாஜி மறுப்பு தெரிவித்தார். மேலும் பொய்யான தகவல்களை பரப்பும் அண்ணாமலை பொது வெளியில் உண்மையை கூற வேண்டும். அல்லது மன்னிப்பு கோர வேண்டும். இல்லாவிட்டால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கெடு விதித்தார்.

English summary

The clash increasing between BJP President Annamalai and DMK power minister Senthil Balaji. I will prove the corruption of Senthil Balaji even if arrested, says BJP President Annamalai.