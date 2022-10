ராமேஸ்வரம் தீர்த்தத்தில் குளிக்க வருகிறார்களா? கழிவுநீரில் குளிக்க வருகிறார்களா? நீதிபதிகள் கேள்வி!

Madurai

oi-Yogeshwaran Moorthi

மதுரை: ராமேஸ்வரம் கடலில் சாக்கடை கலப்பதை தடுக்க கோரிய வழக்கில் உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை நீதிபதிகள் எழுப்பிய கேள்விகள் பலரின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

ராமநாதபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த மார்க்கண்டேயன் என்பவர் உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளையில் பொதுநல மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், ராமேஸ்வரம் பகுதியில், உள்ளே மற்றும் வெளியே 64 தீர்த்தங்கள் உள்ளது.

இதில், அக்னி தீர்த்தம் கோயிலின் வெளியே உள்ள கடல் பகுதியை குறிக்கும். ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள தீர்த்தத்தில் குளிப்பதற்காக இந்தியா முழுவதிலும் இருந்து நாள்தோறும் ஆயிரக்கணக்கில் பக்தர்கள் வந்து செல்கின்றனர்.

இலங்கை கடற்படை தொடர் அட்டூழியம் - நடுக்கடலில் ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் விரட்டியடிப்பு!

English summary

The questions raised by the judges of the Madurai branch of the High Court in the case of the request to stop the mixing of sewage in the Rameshwaram sea has attracted the attention of many people.