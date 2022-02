எங்க கட்சி குழந்தை மாதிரி..”டார்ச் லைட்”நல்ல குழந்தையாக கண்டிப்பாக வளரும்.. உறுதியளிக்கும் கமல்ஹாசன்

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : மக்கள் நீதி மய்யம் குழந்தை போன்றது எனவும், அது நல்ல குழந்தையாக வளரும் என்று மக்கள் நம்பி தேர்தலில் கட்சியின் வேட்பாளர்களுக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என மதுரையில் நடிகரும் அக்கட்சியின் தலைவருமான கமல்ஹாசன் கூறியுள்ளார்.

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் மதுரை மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட ஜெய்ஹிந்தபுரம் பகுதியில் மக்கள் நீதி மையம் சார்பாக போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து மக்கள் நீதி மையம் தலைவர் கமலஹாசன் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.

அப்போது பிரச்சார வாகனத்திற்கு முன் இருந்த கட்சியினர் தொடர்ந்து கூச்சலிட்டவாறே இருந்ததால் கோபமடைந்த அவர் கட்சியினரை நோக்கி மைக்கை நீட்டி பேசுமாறு கோபித்துக்கொண்டார்.

