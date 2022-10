காரில் ஏறி ரகளை செய்தால் கைது.. வாகனங்கள் வீடியோவில் கண்காணிக்கப்படும்- மதுரை எஸ்பி அதிரடி வார்னிங்!

Madurai

Vignesh Selvaraj

மதுரை : தேவர் ஜெயந்தி மற்றும் மருதுபாண்டியர் நினைவு தினத்தையொட்டி காளையார்கோயில், பசும்பொன் கிராமத்துக்கு செல்லும் கார் உள்ளிட்ட வாகனங்கள் மதுரை மாவட்டத்திற்குள் விதியை மீறினால் பறிமுதல் செய்யப்படும் என மதுரை எஸ்பி சிவபிரசாத் எச்சரித்துள்ளார்.

தென் மாவட்டங்களில் தேவர் குருபூஜை, மருதுபாண்டியர்கள் நினைவு நாள், இமானுவேல் சேகரன் நினைவு நாள் போன்ற நிகழ்வுகளின்போது கார்களில் பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்தவர்களும் செல்வது வழக்கம்.

அப்போது, கார்களின் மேல் முன்புறம் பானட்டில் அமர்ந்துகொண்டும், கதவுகளில் தொங்கியபடியும் இளைஞர்கள் சாகசங்களில் ஈடுபடுவது தொடர்ந்து விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகி வருகிறது.

இந்நிலையில், தேவர் குருபூஜை, மருது சகோதரர்கள் நினைவிடங்களுக்கு செல்லும் வாகனங்கள் வீடியோ பதிவு மூலம் கண்காணிக்கப்படும் என்றும் விதிமீறலில் ஈடுபட்டால் ஓட்டுநர்களின் உரிமத்தை ரத்து செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என, மதுரை எஸ்பி சிவபிரசாத் எச்சரித்துள்ளார்.

English summary

Madurai SP Sivaprasad has warned that vehicles will be impounded if the rules are violated on the occasion of Thevar Jayanti and Marudhuupandiyar Memorial Day. He also warned that those who stand in the vehicles will be arrested.