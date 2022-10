குழப்பம் செய்யவே தமிழ்நாட்டுக்கு வந்திருக்கும் ஆளுநரே.. தேவர் பற்றி தெரிஞ்சிக்கோங்க.. வைகோ விளாசல்!

Madurai

மதுரை : தமிழ்நாட்டை குழப்புவதற்காகவே ஒரு ஆளுநர் வந்திருக்கிறார், அவரைப் போன்றவர்கள் முத்துராமலிங்கத் தேவரைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.

பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் 115வது குருபூஜை விழா இன்று கொண்டாடப்படுகிறது. இந்நிலையில் மதுரையில் தேவர் சிலைக்கு மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வைகோ, சாதி மதத்துக்கு தமிழ்நாட்டில் இடம் இல்லை, தமிழ்நாட்டை குழப்புவதற்காகவே ஒரு கவர்னர் வந்திருக்கிறார். அவரைப் போன்றவர்கள் தேவரைப் பற்றி தெரிந்துகொள்ள வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

A governor has come to confuse Tamil Nadu and people like him should know about Muthuramalinga Thevar, said MDMK General Secretary Vaiko.