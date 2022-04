கொரோனா XE ஆபத்தானதா? தமிழகத்தில் பாதிப்பில்லை.. பீதி வேண்டாம்.. அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் நம்பிக்கை

Madurai

oi-Rajkumar R

மதுரை : தற்போது புதிதாக பரவிவரும் கொரோனா XE வைரஸ் தொற்று பற்றி மக்கள் பீதி அடைய தேவையில்லை என தமிழக மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சுப்பிரமணியன் கூறியுள்ளார்.

கொரோனா டெல்டா, ஆஃல்பா, ஓமிக்ரான் வரிசையில் ஓமிக்ரான் வகை கொரோனாவை விட 10 மடங்கு வேகமாக பரவக்கூடிய கொரோனா எக்ஸ் இ எனப்படும் புதிய மாறுபாடு தற்போது கண்டறியப்பட்டு உலக மக்களை பீதி ஆக்கியுள்ளது.

இவ்வகை புதிய வைரஸ் ஓமிக்ரானின் பிஏ1 மற்றும் பிஏ2 ஆகிய இரண்டு திரிபுகளின் கலவையான பிரிட்டனில் பரவிவரும் இந்த புதிய வகை கொரோனா, இந்தியாவிலும் முதன் முறையாக மும்பையில் கண்டறியப்பட்டதாக தகவல் வெளியானது.

English summary

Tamil Nadu Medical and Public Welfare Minister Subramanian has said that there is no need for people to panic about the newly spreading XE corona virus infection.