கவனிக்க யாருமில்லையா? மருத்துவமனையில் போராடும் வ.உ.சி கொள்ளுப்பேத்தி.. 30 நிமிடத்தில் உதவிய மா.சு!

Madurai

oi-Shyamsundar I

மதுரை: மதுரையில் இருக்கும் அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் தனியாக கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருந்த வ.உ. சிதம்பரனாரின் கொள்ளுப்பேத்திக்கு தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் உதவி செய்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் குடியரசுத் தின கொண்டாட்டங்கள் நிறைவு பெற்றுள்ளது. பெரியார், வேலுநாச்சியார், வ.உ. சிதம்பரனார் ஆகியோர் அடங்கிய அலங்கார ஊர்திகள் நேற்று சென்னை குடியரசுத் தின விழாவில் மக்கள் முன் காட்சிபடுத்தப்பட்டது.

டெல்லி அலங்கார ஊர்தி அணிவகுப்பில் தமிழ்நாட்டின் ஊர்திகள் மறுக்கப்பட்ட நிலையில் அந்த ஊர்திகள் சென்னையில் நேற்று காட்சிப்படுத்தப்பட்டது. இந்த அலங்கார ஊர்திகளில் செக்கிழுத்த செம்மல் வ.உ. சிதம்பரனாரின் சிலையும் ஒரு வாகனத்தில் இடம்பெற்று இருந்தது.

English summary

Tamil Nadu Health Minister Ma Subramanian Helped VO Chidambaram Great Grand Daughter who was admitted in Madurai Rajaji Govt Hospital . Netizens on Social Media Praising him for this quick help within 30 minutes.